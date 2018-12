Rimini, sostegno ai piccoli Comuni: in arrivo contributi dalla Manovra

Attualità

Rimini

| 18:06 - 24 Dicembre 2018

Nella foto Marco Croatti.

Quattrocento milioni di euro ai piccoli comuni dalla manovra finanziaria. Sono sei i comuni in provincia di Rimini sotto i 2mila abitanti che beneficeranno dei finanziamenti. Sono destinati a investimenti per la sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici. A darne notizia è il senatore del Movimento Cinque Stelle Marco Croatti. “Entro il 15 gennaio 2019 il Ministero dell’interno darà comunicazione a ciascun comune dell’importo ad esso spettante” - comunica il Senatore Croatti - “questi contributi, di importo tra i 40.000 e i 100.000 euro a comune, saranno erogati in base al numero degli abitanti, anche a quei comuni piccolissimi, troppo

spesso dimenticati dai governi precedenti”. La manovra riserva grande attenzione ai comuni italiani anche attraverso una diversa allocazione delle risorse rispetto al passato “in fondi direttamente collegabili a singoli investimenti, come ad esempio il fondo per la prevenzione dei rischi del dissesto idrogeologico, il fondo per il piano idrico e il fondo a favore dei Comuni per il finanziamento di piccoli interventi” - conclude Croatti - “questo consentirà di velocizzare la realizzazione delle opere, perché le risorse, già ripartite nella legge di bilancio, saranno immediatamente disponibili”.