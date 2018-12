Discoteca Corinaldo, dimesso ultimo paziente ferito nella calca

Attualità

Ancona

| 17:03 - 24 Dicembre 2018

La passerella dell’uscita di sicurezza (sotto sequestro).

E' stato dimesso nella tarda mattinata della vigilia di Natale l'ultimo paziente rimasto ferito nella calca della discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo che era ancora ricoverato nel reparto di Clinica neurologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. Lo comunica l'azienda ospedaliero universitaria. Nella tragedia, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, erano morte sei persone - cinque ragazzi e la 39enne madre di quattro figli - e oltre cento erano rimaste ferite a causa del fuggi fuggi scatenato probabilmente da spruzzi di sostanza urticante nel locale dove si attendeva l'esibizione di Sfera Ebbasta in un dj set. Molti dei presenti si erano ammassati all'esterno di una delle uscite d'emergenza ed erano rimasti schiacciati dopo essere caduti a causa del crollo di una ringhiera.



ALTRI DUE INDAGATI

Nel frattempo sono finiti nell'elenco degli indagati Marco Cecchini, uno dei dj del locale, figlio di Quinto Cecchini, uno dei soci della Magic srl che gestisce la discoteca (anche lui indagato), e dell'addetto alla sicurezza Gianni Ermellini, di Rimini. L'accusa ipotizzata è concorso in omicidio colposo aggravato, come per gli altri 7 indagati adulti: tre gestori e i 4 proprietari dell'immobile.