Le puntano un coltello al fianco, rapina choc in parafarmacia

Cronaca

Rimini

| 16:30 - 24 Dicembre 2018

Insegna Parafarmacia "La Fenice".

Triste Vigilia di Natale per la titolare della parafarmacia "La fenice" di viale Vespucci a Rimini che si è ritrovata con un coltello puntato al fianco da parte di un malvivente solitario, entrato in azione verso metà mattinata. L'uomo col volto coperto da un cappellino ha portato via tutto l'incasso. Per la titolare è stato un brutto momento di ansia e terrore. Dopo l'allarme la situazione è stata gestita dagli agenti della Polizia Scientifica. Non si conosce con precisione il bottino, che dovrebbe comunque essere attorno a poche centinaia di euro.