Rimini, Gioielleria Banchetti e Il Coloniale vincono la gara delle vetrine più belle

Attualità

Rimini

| 16:06 - 24 Dicembre 2018

Oscar della Vetrina, i vincitori 2018.

Anche quest’anno un ex aequo per Oscar della Vetrina, ancora una volta la bellissima Gioielleria Banchetti (dal 1950) di via Michele Rosa ha colpito la giuria con la sobria classe che da sempre li contraddistingue. Ma quest’anno a dividere il podio con loro c’è il Coloniale, storica caffetteria e venditore di the artigianale di via Tempio Malatestiano. La vetrina ha rubato facilmente l’occhio della giuria grazie ad un’armonia tra i colori e la costruzione di piccoli oggetti di tema natalizio realizzati a mano dalla titolare Roberta Sapigni.



La giuria era composta dagli studenti dell’Istituto Versari Macrelli di Cesena che hanno decretato anche il secondo e il terzo posto: medaglia d’argento a Cristallo d’Argento, aperto dal 1965, gioielleria di via Castelfidardo. Gradino più basso del podio per l’agenzia viaggi di Corso Papa Giovanni XXIII MSafiri viaggi e vacanze.



Citazione d’onore anche alle bellissime vetrine ‘L’Insolito, il segreto è nei dettagli’, ‘Fioreria Idea Verde’, ‘Magie di Festa’, ‘Ugolini Gift’, ‘Autoscuola Ugolini’, ‘Casalinghi Balducci’,’Cecilia Coppola’, ’Living Sport’.



Gli esperti studenti della qualifica ‘Operatore punto vendita’ e ‘Grafica pubblicitaria’ dell’Istituto Versari Macrelli hanno selezionato i vincitori in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi.



Il premio per i primi qualificati consiste in buoni carburante GEP: al primo classificato spetterà un buono di 100€, al secondo di 50 € e al terzo di 20€.



Ma da quest’anno una novità: tutti potranno votare la vetrina che preferiscono attraverso “Live in Riviera” la nuova APP che permette a turisti e cittadini di vivere al meglio la città di Rimini, con servizi in tempo reale e informazioni sempre aggiornate su farmacie, ristoranti, luoghi di interesse, palestre, parcheggi e tanto altro.

Tra tutti i partecipanti verrà estratto uno splendido tablet Samsung 10”!

Partecipano 220 attività economiche di Rimini che hanno esposto ognuna il proprio codice con cui si potrà votare, fino al 6 gennaio 2019.

Per partecipare al concorso è sufficiente scaricare l’app “Live in Riviera” e cercare il banner “Oscar della Vetrina”. Cliccando il banner si verrà indirizzati su una pagina nella quale indicare il codice della vetrina aderente all’iniziativa alla quale accordare la propria preferenza. Fra tutte le schede ritenute valide verrà estratto 1 vincitore. Ogni partecipante al Concorso potrà esprimere al massimo fino a 3 preferenze attraverso la compilazione di 3 schede differenti.