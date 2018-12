Crescono giovani moschettieri, atleti riminesi in evidenza ai regionali

Sport

Rimini

| 15:57 - 24 Dicembre 2018

Atleti dell'Accademia Gustavo Voltolini di Rimini.

Proseguono gli appuntamenti della stagione agonistica in corso per gli atleti gli under 14 dell'Accademia Voltolini Di Rimini. Anche grazie al sostegno dell'agenzia UnipolSai di via Roma, gli spadisti riminesi hanno calcato nello scorso weekend le pedane regionali della gara a squadre di categoria in preparazione alle competizioni nazionali e interregionali in programma a febbraio.

Il 2019 inizierà in maniera impegnativa anche per gli atleti under20 e assoluti che già nel primo weekend dell'anno saranno impegnati nella 4° prova del "Trofeo del sabato" in svolgimento a Imola, gara molto utile in preparazione alla seconda prova nazionale Cadetti e alla Seconda prova regionale di qualificazione per gli open nazionali