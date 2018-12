Attualità

Rimini

| 15:47 - 24 Dicembre 2018

Calcinacci che si staccano dal sottopasso ferroviario di via Bruschi a Viserbella.

Allarma non poco la situazione del sottopasso ferroviario di via Bruschi a Viserbella per via del rischio caduta di alcuni calcinacci notati da un nostro lettore. Dalla parte superiore della struttura sono venuti giù pezzi di calcestruzzo. Il sottopasso è sottoposto a forti sollecitazioni a causa della linea ferroviaria Rimini Ravenna. Foto segnalazione