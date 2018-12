Rapina in erboristeria, armato di taglierino si porta via l'incasso della giornata Rapinatore solitario intima alla titolare di consegnargli l'incasso, è accaduto in via Roma

Cronaca Rimini | 15:12 - 24 Dicembre 2018 Erboristeria L'Albero di Giada in via Roma. Si è presentato davanti alla titolare armato di un taglierino e si è fatto consegnare l'incasso fuggendo subito dopo all'esterno del negozio e facendo perdere le sue tracce. E' accaduto a Rimini, vicino al parco Cervi, nel negozio di erboristeria "L'Albero di Giada' che si trova in via Roma. L'uomo, forse atteso in auto da un complice, ha fatto perdere le tracce approfittando anche del buio, era ormai l'ora di chiusura, e a nulla è valso il pronto intervento dei carabinieri. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Rimini che ha ascoltato la titolare avviando le indagini per cercare di risalire all'autore.