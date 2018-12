Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:48 - 24 Dicembre 2018

Auto in fiamme, foto repertorio.

Una Fiat Panda è stata letteralmente distrutta da un incendio domenica pomeriggio intorno alle ore 18.20, in via Santarcangiolese all'altezza del civico 440, a circa due chilometri dal centro abitato di Santarcangelo. A spegnere l’incendio sono stati i vigili del fuoco del comando di Rimini. Non sono ancora chiare le cause del rogo, anche se sembra che l’incendio sia dovuto ad un guasto tecnico. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha provveduto a deviare il traffico.