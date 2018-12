Nel cuore di Marina Centro spunta la casa di Babbo Natale

Eventi

Rimini

| 14:27 - 24 Dicembre 2018

Tra la spiaggia, il lungomare e viale Vespucci prende vita il nuovo villaggio natalizio nel cuore di Marina Centro: le luminarie, la Casa di Babbo Natale dove lasciare la propria letterina, il Villaggio degli elfi, la fabbrica del cioccolato, il grande gazebo delle feste per l'intrattenimento con giochi, tombole a premi e ristorazione, il mercatino natalizio a cura dei comuni della Valmarecchia, sono solo alcune delle proposte che si potranno trovare nella splendida cornice del mare d'inverno. Nel gazebo si alterneranno spettacoli tra cui alcuni comici di Zelig. Nel villaggio trovano posto anche anche i comuni della Valmarecchia per promuovere i loro territori. Nella casa di Babbo Natale sarà possibile vedere gli elfi e tante altre attrazioni per i più piccoli.

Saranno organizzati spettacoli itineranti per grandi e piccini. Animatori esperti propongono un fitto programma di giochi e animazione per far trascorrere giornate indimenticabili nel cuore di Marina centro. La tombola di Santa Claus: al villaggio si possono acquistare i biglietti per la lotteria di Natale che prevede l'assegnazione di grandi premi. Dal 22 al 6 gennaio il Villaggio è sempre aperto dalle 10 alle 22 con Tombole (il ricavato andrà in beneficienza) tutti i pomeriggi e previsioni del futuro con la Maga Princy. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, ‘Babbo Natale scende dal cielo’, alle ore 14.30. A conclusione fuochi d'artificio. Il 5 gennaio: ore 15.30 Esibizione musicale della Banda di Perticara. Il 6 gennaio 2019, ‘Sorprese dal mare’, alle ore 15.00. Nel VIDEO Gabriele Pagliarani illustra il Villaggio di Babbo Natale.