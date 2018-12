Lutto a Mercato Saraceno, morto vice sindaco Luciano Casali

Attualità

14:11 - 24 Dicembre 2018

Non ce l'ha fatta Luciano Casali, vice sindaco di Mercato Saraceno, deceduto nella mattinata di oggi (lunedì 24 dicembre) all'Ospedale "Bufalini" di Cesena. Una decina di giorni fa, dopo un improvviso malore presso la sua abitazione a Mercato Saraceno, era stato ricoverato d'urgenza e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel reparto di neurochirurgia. Intervento che è riuscito, ma nella giornata di ieri Luciano Casali si è spento. Lascia la moglie e due figlie. Aveva compiuto i 59 anni pochi giorni fa. Impegnato in politica fin da giovane, figlio di un partigiano, dal 2014 era vice sindaco e assessore ai lavori pubblici nel Comune di Mercato Saraceno. Tanti sono gli attestati di cordoglio, di stima e di vicinanza di colleghi e cittadini mercatesi. Il sindaco Monica Rossi esprime a nome suo e della popolazione il dolore che ha colpito l'intera comunità: "Non ci sono parole - ha detto - di fronte a questo precipitare di eventi che hanno causato questo grave lutto. Siamo vicini alla famiglia, nel ricordo di un amico e di un valido e capace amministratore pubblico". Luciano Casali era funzionario dell'ex Genio civile.