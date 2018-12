Calcio D, sul campo di Cervia la capolista Modena fermata sullo 0-0 dal San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 00:20 - 24 Dicembre 2018

Un'azione di San Marino - Modena giocata allo stadio di Cervia (foto pag. FB del club).

A Cervia il San Marino ferma la capolista Modena sul pareggio (0-0). Su un terreno di gioco con poca erba e tante buche difficile vedere del bel gioco. Nel secondo tempo il San Marino al 7' ha una grande occasione su una ripartenza con Gasperi che calcia dal limite dell’area piccola mandando il pallone di pochissimi centimetri sopra la traversa. Al 20' viene sospesa per otto minuti la partita a causa dell’infortunio di un guardalinee che deve essere portato in infermeria per una fasciatura. All'44' punizione potente e rasoterra dai 30 metri di Ferretti su cui deve intervenire ancora Pozzi con una buona parata non trattenuta su cui si avventa Ferrario a cui viene però chiamato un fallo in attacco. Nel recupero fallo di mano in area del San Marino, i giocatori canarini protestano, ma l’arbitro concede solo un calcio d’angolo.

Il tabellino

SAN MARINO: Pozzi; Guarino, Gremizzi, Cola; Mingucci, Gasperi, De Cristofaro, Pasquini; Marconi; Rrasa (62′ Gasperoni), Cannoni (62′ Santoni). A disp.: Benedettini, Tamagnini, Cevoli, D’Addario, Donati, Salcuni, Evaristi. All.Muccioli

Modena: Dieye; Ndoj, Dierna, Perna, Zanoni; Boscolo Papo (61′ Duca), Pettarin (97′ Loviso), Messor; Baldazzi (91′ Sansovini.), Ferrario, Montella (77′ Ferretti). A disp.: Piras, Magliozzi, Berni, Rabiu, Bellini. All.: Apolloni



Arbitro: Bianhini di Perugia (Biancucci di Pescara, Pizzi di Termoli)

Note: Ammoniti :Messori, Dierna, Guarino, Pettarin, Pasquini, Gasperi.

