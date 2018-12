Calcio D, il Santarcangelo pareggia sul campo del San Nicolò Notaresco (1-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:24 - 23 Dicembre 2018

L'esultanza dei giocatori del Santarcangelo dopo il gol (foto da pag FB del club).

Il Santarcangelo strappa un punto prezioso sul campo del San Nicolò Notaresco. Primo tempo opaco, in soggezione rispetto alla'avversario che è andato a segno al 32' con Moretti. Nella rioersa i gislloblù si sono ripresi e sono andati a segno con Fuchi.

"Nel primo tempo l'impatto alla partita non è stato dei migliori - ha commentato a fine partita il tecnico Galloppa - in squadra avevamo tanti giovani e qualcuno non giocava nel suo ruolo. Nell'intervallo ho cercato di intervenire sull'atteggiamento che è stato decisamente migliore nella seconda parte di gara e alla fine siano risuciti a pareggiare in maniera meritata". L'ultma vittoria del Santarcangelo risale al 14 ottobre.

IL TABELLINO

S.N. Notaresco: Monti; Fabriani, Salvatori, Colonna, Sieno; Candellori, Blando (20’ st Ruci), Bontà; Luguori (40’ Marcelli), Moretti, Laringe (31’ st Minella). In panchina: D’ostilio, Mozzoni, Di Stefano, Fiscaletti, Leonzi, Collevecchio. All. Cudini.

Santarcangelo: Battistini; Guglielmi, Corvino, Bondioli, Pigozzi; Gaiola, Dhamo, Moroni; Guidi (7’ st Peroni), Falomi, Fuchi (25’ st’ Bernardi). In panchina: Fusconi, Sapori, Nasini, Aristei. All.: Galloppa.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata (Pizzoni e Almanza).

Reti: 32’ Moretti, 48’ Fuchi.

Note: spettatori 250 circa.Ammoniti: Fuchi, Candellori, Bondioli, Guglielmi, Minella, Bontà, Marcelli, Corvino. Angoli 7-1. Recupero pt 1’ st 4’.

RISULTATI: Campobasso - Sammaurese 0 - 0 , Jesina -Sangiustese 1-0,

Pineto - Avwezzano 3-3, Recanatese - Forlì 4-1, Savignanese - Francavilla 0-1, Cesena - Real Giulianova 2-0, Isernia - Matelica 1-1, Montegiorgio - Castewlfidardo 2-1, San Nicolò Notaresco - Santarcangelo 1-1.

CLASSIFICA Cesena 44; Matelica 40; Sangiustese 33; Recanatese, pineto 32; Francavilla, San Nicolò Notaresco 30; Sammaurese 25; real Giulianova 24, Vastese, Montegiorgio 23; Santarcangelo, Savignanese 21; Forlì, Jesina 19; Avezzano 19; Olympia Agnonese, Isernia 17; Castelfidardo 12.