Calcio Promozione, il Gabicce Gradara ferma la corsa della capolista Ancona: pari in rimonta (1-1)

| 19:41 - 23 Dicembre 2018

L'esultanza a fine partita dei giocatori del Gabicce Gradara.

Il Gabicce Gradara allo stadio Calbi di Cattolica ferma la corsa dell’imbattuta Ancona (1-1), che fin qui aveva collezionato vittorie e un solo pareggio, e ora la capolista è in vantaggio di due sole lunghezze sul Senigallia corsaro sul campo del Santa Veneranda. Al sesto posto, invece, la squadra di Papini che il giorno 30 recupererà la partita contro il Barbara, un'altra big.

In avvio il Gabicce Gradara, in soggezione di fronte al blasonato avversario trascinato da 3oo tifosi che l'hanno incitato fino alla fine (lanciati fumogeni e petardi), ha faticato a prendere le misure al match ed è andata in svantaggio al 13’: a segno il veterano Mastronunzio, che ha finalizzato una bella giocata che ha sorpreso l’avversario, colpendo prima di testa e poi ribadendo in gol in scivolata dopo la respinta del palo sul primo tentativo. La partita sembrava in discesa per i dorici, invece il Gabicce Gradara non si è perso d’animo e piano piano è cresciuto in personalità e nella qualità del gioco. Al 35’ un tiro del baby Marcolini, al debutto stagionale dal primo minuto – buona la prova dell’altro under Bacchiocchi – è stato intercettato con la mano da Mercurio ma l’arbitro .- mediocre la sua direzione di gara - non ha concesso il rigore tra lo stupore generale.

Nella ripresa la squadra di Papini ha assunto le redini del gioco da subito con decisione e impresso alla partita un ritmo che ha messo in difficoltà l’Ancona mai veramente pericoloso e anzi a tratti in difficoltà di fronte all’avversario più brillante. Al 12’ è arrivato il pareggio confezionato dalla premiata coppia centrale Sabattini-Passeri: su angolo di Grassi nel cuore dell’area il primo ha tirato a rete e sulla mischia il secondo ha ribadito in gol (per Passeri secondo gol di fila). In precedenza, sempre su angolo del centrocampista, è stato annullato per fuorigioco un gol a Fabbri appostato sul palo dopo un colpo di testa di Sabattini. La rete dell’1-1 ha galvanizzato i rossoblù che hanno mostrato un gioco certamente migliore rispetto all’Anconitana, basato su una manovra collettiva efficace, con Vegliò onnipresente sul fronte offensivo mentre in difesa i pericoli sono venuti più che altro da iniziative dei singoli e da traversoni su cui Celato ha fatto buona guardia. Al 33’ l’ultimo brivido: il nuovo entrato Tedesco ha impegnato Lori che ha ribattuto in tuffo in angolo la sua insidiosa conclusione a fil di palo. Alla fine app

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA 1-1

Gabicce Gradara: Celato, Bacchiocchi, Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Grandicelli (23’ st.Tedesco), Marcolini (30’ st. Tafuro), Vegliò, Grassi, Fabbri. A disp: Alessandrini, Magi, Freducci, Tardini, Marchetti, Kone, Cardinali All: Papini

Anconitana: Lori, Pucci, Campione, Visciano, Colombaretti, Mercurio, Piergallini, Zagaglia (42’ st. Ghanam), Mastronunzio, Zaldua (23’ st. Ruibal), Jachetta (39’ st. Venturim). A disp: Martiri, Tomassini, Fuglini, Marengo Mechri, Scudiero. All: Nocera

ARBITRO: Angelici di Ascoli Piceno (Bellagamba e Caporaletti di Macerata)

RETI: 13’ pt. Mastronunzio, 12’ st. Passeri

NOTE: spettatori 600 circa di cui 300 ospiti. Ammoniti: Mercurio, Grassi, Pucci, Costa. Angoli: 6-3.