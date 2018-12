Santarcangelo, dopo il Natale ancora eventi con musica e la tombola

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 16:12 - 23 Dicembre 2018

Il grande albero Natale di Santarcangelo.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, anche EcoNatale entra nel vivo con il tradizionale Concerto di Natale di Simone Antoniacci & The Christmas Band, “Un soffio di Libertà”, in programma alle ore 17 di mercoledì 26 dicembre al teatro Il Lavatoio.

Le iniziative proseguiranno poi giovedì 27 dicembre con la “Tombolissima di Natale” organizzata dall’associazione Banca del Tempo alle ore 21 presso il teatrino della Collegiata.

Chiudono la settimana di Natale due eventi in programma venerdì 28 dicembre: alle ore 20,45 al Supercinema, l’associazione Classic All Music propone il concerto di “Musiche popolari d’Europa”, mentre alle 21 un nuovo appuntamento con la tombola di solidarietà al Convento dei Frati Cappuccini.

Durante le festività sarà infine possibile visitare la “Natività in Grotta”, il presepe realizzato dagli alunni della scuola Pascucci in collaborazione con i volontari della Pro Loco, con il coordinamento di Mirella Serafini. Per informazioni: 0541/624.270. Gli alunni della Pascucci hanno realizzato, con materiali di recupero, anche il sipario parlante di Natale, da qualche giorno installato sotto al porticato del municipio, scrivendo un augurio, un pensiero o una speranza per il Natale.