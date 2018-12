Distributore di giochi rubato e abbandonato in cima al monte Pincio

Cronaca

Novafeltria

| 07:32 - 24 Dicembre 2018

Il distributore prelevato dai ladri e poi abbandonato.

Un distributore di gadget e giochi abbandonato sulla cima del Monte Pincio, in Alta Valmarecchia, nei pressi delle antenne delle emittenti locali. Il distributore scassinato e danneggiato è stato sequestrato dai Carabinieri di Novafeltria nel pomeriggio di domenica 23 dicembre, dopo la segnalazione da parte di un cittadino. Dagli accertamenti svolti, non è stato rubato nei territori di giurisdizione dell'arma feltresca, guidata dal capitano Silvia Guerrini. Sono in corso accertamenti con i Comandi limitrofi. La zona è raggiungibile in automobile e questo ha permesso alle persone che avevano rubato il distributore di poterlo lasciare in un punto sostanzialmente nascosto.