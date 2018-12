I liceali ancora insieme dopo 50 anni, cena di classe per gli ex alunni del Serpieri

Attualità

Misano Adriatico

| 14:56 - 23 Dicembre 2018

Gli ex alunni della quinta B del scientifico Serpieri di Rimini.

Natale è il periodo degli auguri e per momenti conviviali in compagnia. Natale è stata occasione, per gli studenti della Quinta B del liceo scientifico Serpieri di 50 anni fa, per ritrovarsi assieme di persona e rivivere i momenti felici dell'adolescenza. Sabato gli ex studenti si sono ritrovati al ristorante "La stazione " di Misano, per il terzo raduno. Molte persone non vivono più nel riminese, qualcuno all'estero, ma tutto il gruppo si tiene in contatto grazie a una chat su Whatsapp, denominata "Quelli del liceo". "Quest'amicizia è viva e forte come 50 anni fa", spiegano.