Rimini Calcio, Natale di lavoro in vista della gara con il Renate

Sport

Rimini

| 14:03 - 23 Dicembre 2018

Duello aereo fra Briganti e Ferrani in Rimini Vis Pesaro. Il difensore biancorosso salterà la gara con il Renate.

Natale di lavoro per i giocatori del Rimini, che si sono allenati nella mattinata di domenica 23 dicembre. Anche per la Vigilia e Natale i giocatori biancorossi si ritroveranno al Neri per preparare la gara di Santo Stefano, la trasferta sul campo del Renate (14.30). La partenza per la Lombardia è prevista per il 25 dicembre, pomeriggio.

Ancora da definire nel dettaglio il programma per la seconda parte della settimana, quella che si concluderà con la sfida casalinga che si giocherà domenica 30 con la Ternana, ultimo match prima della sosta. Contro il Renate intanto mancherà Ferrani, espulso nel derby con la Vis Pesaro: in difesa spazio alla coppia Brighi-Marchetti, con Venturini a destra. Da valutare le condizioni di Arlotti.