Basket C Silver, Dulca Angels festeggia un bel Natale: battuto col bivido l'Atletico Borgo Panigale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:08 - 23 Dicembre 2018

Giacomo Zannoni in azione.

Sotto l'albero di Ntale gli Angels trovano una vittoria col brivido sull'Atletico Borgo Panigale. Si parte con gli Angels privi di Russu fuori per impegni familiari e quindi sono Zannoni, De Martin, Lucchi, Fornaciari e capitan Fusco a partire in quintetto. Il primo quarto, in equilibrio, si chiude sul 21-17.

Nel secondo quarto l’Atletico comanda il gioco e vola sul +5 al 5' minuto (29-34). Sono sempre però De Martin e Fusco a rintuzzare gli avversari e a portare la squadra di casa sotto 39-36 all’intervallo lungo. Dopo l’intervallo è sempre Atletico Borgo a partire bene con un super Veronesi e Rosati portandosi sul +9 (47- 56) complice anche l'espulsione di Rudy Lucchi che dopo aver subito un contatto commette in sequenza fallo antisportivo più tecnico. Timeout per coach Evangelisti che ordina la zona press allungata; i clementini mostrano un altro atteggiamento e rosicchiano punto su punto a Borgo Panigale fino ad arrivare sul 63-63 all’ultima pausa.

Ultima frazione proibita ai deboli di cuore con Borgo che continua a tenere in mano le redini della partita a 6' dalla fine sono 7 i punti di vantaggio prima che la squadra gialloblù recuperi grazie alle penetrazioni e i falli subiti. Atletico però continua a segnare e si mantiene a galla, Fusco esce per crampi e gli Angels si trovano in vantaggio sul 81- 79 a 2'dal termine. Il Pala Sgr è una bolgia e sul campo si gioca un’autentica battaglia, si va sul +6 scon Zannoni ma sempre da tre punti risponde Veronesi. Colombo con due rimbalzi offensivi tiene vivo il possesso successivo e De Martin subisce fallo a rimbalzo, Max trasforma i liberi ma poi ancora una tripla di Rosati porta Atletico sul -2 a 12 secondi dal termine. Timeout e sulla successiva rimessa fallo su Raffaelli che converte e porta a + 4 la squadra di casa. Dall’altra parte è Colombo a commettere fallo su Artese che va in lunetta segna il primo e sbaglia il secondo, gli Angels conquistano però il rimbalzo e così la vittoria mantenendo l’imbattibilità casalinga contro una squadra, quella emiliana, che ha segnato 14 triple su 33 tentativi.

Menzione d’onore per il veterano De Martin autore di 30 punti, il capitano Fusco con 18 punti e 10 rimbalzi e la matricola Colombo con 19 punti 4 assist e 9 rimbalzi alcuni dei quali importantissimi nel finale.

Prossimo appuntamento il 5 gennaio in trasferta contro la forte Olimpia Castello, squadra diretta concorrente nella lotta per raggiungere i playoff.







Tabellino

Angels: Zannoni 7, Colombo 19, Lucchi 2, Fusco 18, Raffaelli 5, Fornaciari 8, Massaria, De Martin 30, Miriello ne Buzzone ne Carafa ne. All Evangelisti.

Atletico Basket: Baldazzi 4, Veronesi 15, M.Campanella 2, Rosati 17, Rossi 9, Grassi 3, Martelli 2, Veronesi 20, E. Campanella 6, Solfa, Argenti 5, Artese 3. All Pierantonio

Arbitri: Zambelli, De Palo

Parziali 21-17 37-39 63-63 89-86