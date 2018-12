FOTO: tanti sportivi premiati dal Comune di Misano, ecco chi sono

Attualità

Misano Adriatico

| 13:05 - 23 Dicembre 2018

Gli sportivi premiati dal Comune di Misano (Nella gallery altri momenti delle premiazioni).

Si è svolta sabato nel tardo pomeriggio al Teatro Astra di Misano, il tradizionale appuntamento con il Saluto di Fine Anno dell’Amministrazione Comunale.

Si è trattato di un momento molto partecipato a cui hanno partecipato tanti misanesi oltre naturalmente alle autorità civili e militari. Il pomeriggio è partito con l’esibizione della scuola di Musica di Misano diretta da Ivano Morri a cui poi è seguita la consegna degli attestati agli studenti. Ha preso poi la parola il Sindaco Stefano Giannini per il tradizionale saluto di fine anno. Si è trattato di un momento toccante visto che il primo cittadino ha compiuto un percorso e un bilancio della sua attività in questi 10 anni di mandato. Successivamente all’intervento del Sindaco si è proceduto al passaggio di consegne del Sindaco Baby. Rebecca Caldato ha lasciato la sua fascia a Sean De Stefani. Con loro l’ideatore dell’iniziativa, il Prof. Curcio. Spazio poi alle premiazioni dei dipendenti comunali andati in pensione nel 2018 e alla premiazione dei misanesi che si sono contraddistinti a livello sportivo nello sport a livello internazionale: Alessandra Spadini (Campionessa Italiana Salto Triplo Cat. Seniores F45), Graziella Cermaria (Campionessa Italiana Master 60), Gabriel Fusco (Campione Italiano Pattinaggio Artistico a Rotelle 2018), Giacomo Gabellini (Campione Italiano e Campione Europeo Beach Tennis 2018), Giorgia Cancellieri (Campionessa Italiana e Vice Campionessa Mondiale beach tennis 2018 e Vice Campionessa Italiana a squadre di Tennis 2018), Sara Quadrelli (convocata in nazionale Italiana femminile di calcio), Francesco Cecchini (Campione del mondo Flat Track 2018) e Mattia Drudi (per i successi nelle gare di automobilismo). Infine premiazione per meriti civili a Jacopo Villa, Ingegnere Aerospaziale, per la sua esperienza scientifica presso il laboratorio Nasa in California e il Luogotenente Nicola Travaglino, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per l'egregio comando dei Carabinieri di Misano.