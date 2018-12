Trucco per non svelare i km percorsi: camionista 'stangato' con 1600 euro di sanzione

Cronaca

Rimini

| 12:49 - 23 Dicembre 2018

Controlli della Polizia Municipale.

Viaggiava da giorni col cronotachigrafo di un altro conducente, la Polizia

municipale lo sanziona e ritira la patente. E' quanto avvenuto a Rimini: il controllo ha riguardato un camion, con targa italiana. I documenti dell'autotrasportatore era in regola, ma quello inserito nel cronotachigrafo era il disco di un altro conducente e con questo espediente stava viaggiando da ormai diversi giorni.

Una violazione grave perché ha impedito di verificare, come stabilito dal codice della strada che per questo definisce in 24 ore il limite massimo della sua utilizzazione, le velocità, i dati di guida e i chilometri percorsi. Per questo motiva la sanzione è severa prevedendo, così come avvenuto alla fine della contestazione delle violazioni, sia il ritiro della patente che una sanzione di 1600 euro.