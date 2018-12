Saludecio, in tanti alla prima Babbo Run per il Fondo per il lavoro della Diocesi

Attualità

Saludecio

| 11:24 - 23 Dicembre 2018

L'arrivo della camminata benefica.

Una settantina di Babbi Natale di ogni età hanno colorato ieri il borgo di Saludecio per la prima edizione della Babbo Run, camminata benefica promossa dalla parrocchia di San Biagio con il patrocinio del Comune. La manifestazione è partita nel pomeriggio da Santa Maria del Monte e si è snodata lungo le vie del paese per arrivare al meritato ristoro offerto in piazza dalla Pro Loco. Adulti, ragazzi e bambini hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa, vestendo i panni di Babbo Natale e contribuendo con l'adesione a raccogliere risorse a sostegno del Fondo per il lavoro, l'iniziativa della Diocesi di Rimini che destina incentivi alle imprese per l'assunzione di persone in difficoltà.

Lo sportello del Fondo è aperto a Saludecio in via Roma 2, dalle 14 alle 18 su appuntamento, telefono 331/6515359.