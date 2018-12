Duecento volontari della Protezione Civile regionale in udienza dal Papa

Attualità

Rimini

| 09:45 - 23 Dicembre 2018

La sala gremita durante l'udienza.

Circa 200 i volontari di Protezione civile dell'Emilia-Romagna sono stati ricevuti oggi da Papa Francesco in Vaticano. Partiti con quattro pullman, due dei quali della Croce Rossa italiana, i volontari rappresentano 14 associazioni. Si tratta degli otto Coordinamenti di Ferrara, Bologna, Modena, Parma, Reggio-Emilia, Ravenna, Rimini e Forli-Cesena e delle sei associazioni regionali: Agesci, Anc, Cri, FederGev, Anpas e Ana. Insieme a loro l'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo e una rappresentanza dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Nel corso dell'incontro, come racconta una nota della Regione, alcuni volontari hanno portato la loro testimonianza sugli interventi prestati nel terremoto del Centro Italia, ma anche in altre emergenze degli ultimi anni, in Emilia-Romagna e altrove. "Il sistema di protezione civile, con le sue strutture operative e il patrimonio prezioso e insostituibile del volontariato- afferma Gazzolo- e' una delle grandi ricchezze dell'Emilia-Romagna e dell'intero paese: l'udienza concessa dal pontefice ne e' un ulteriore riconoscimento.