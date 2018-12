Basket Promozione, pesante sconfitta a domicilio per il Rose&Crown Villanova Tigers

Sport

VillaVerucchio

| 21:26 - 22 Dicembre 2018

La squadra Rose&Crown Villanova Tigers sconfitta a domicilio.







La sorpresa della 12esima giornata del campionato di Promozione arriva da Villa Verucchio. L'AICS Forlì allenata da Marco Sanzani infatti centra la grande impresa imponendo il primo stop stagionale alla capolista Rose&Crown Villanova Tigers e proprio a domicilio. I forlivesi, reduci da tre successi consecutivi, guidano la gara sin dalle prime battute grazie alla brillante prestazione in attacco di Liverani e la solidità sotto le plance di Imperadori. Al rientro dall'intervallo lungo ci si attende la reazione dei padroni di casa ma la fisicità di Caccamo e la solita applicazione difensiva di Zanotti respingono le velleità di Verucchio. L'ultimo quarto è una formalità per l'Aics che porta a casa un referto rosa di pura applicazione di squadra.



Peccato, perché chiudere imbattuti il girone di andata sarebbe stato un bel traguardo che ci avrebbe aiutato a mettere in discesa la nostra classifica – ammette coach Valerio Rustignoli – purtroppo, però, questa sera non abbiamo fatto davvero nulla per meritare la vittoria, fornendo una prestazione difensiva insufficiente e tirando malissimo sia dal campo che ai liberi. Sarà importante fare tesoro di questa esperienza e non ripetere gli errori commessi”.



IL TABELLINO

Rose &Crown Villanova Tigers – Aics Junior Forlì 53-70



TIGERS: Giordani 5, Panzeri 3, Rossi M. 2, Ambrassa 9, Guiducci F. 1, Semprini, Guiducci T., Rossi A. ne, Buo 14, Serpieri 8, Saccani 11, Bollini. All. Rustignoli.

AICS: Naldi 12, Zanotti 4, Melandri, Perugini 2, Attanasio ne, Imperadori 12, Ruffilli 5, Raggi ne, Mariani 4, Bessan 4, Liverani 19, Caccamo 8. All. Sanzani.

Arbitri: Macellaro e D’Angelo.

Parziali: 10-17, 29-32, 41-46