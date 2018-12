Calcio D, la Savignanese beffata dal Francavilla al sesto minuto di recupero su rigore

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:09 - 22 Dicembre 2018

La Savignanese beffata a domicilio dal Francavilla al 96' su rigore.

Sconfitta beffarda per la Savignanese, che, nonostante una seconda frazione d'attacco, non scalfisce la difesa del Francavilla e in pieno recupero subisce dal dischetto un immeritato 0-1.

La prima frazione è alquanto combattuta: da un lato i padroni di casa si fanno vedere cone le sortite di Guidi, Longobardi, Ballardini, dall'altro i rivali non si nascondono, cogliendo un palo con Mancini, che in un'altra circostanza impegna Pazzini, poi concludono, senza troppa precisione, con Bedin e Banegas. Tuttavia all'intervallo si arriva in perfetta parità, a reti inviolate.

Nella ripresa avvio baldanzoso degli abruzzesi, che costringono Gregorio a salvare sulla linea; però, con il passare dei minuti, i gialloblù si accendono e provano ad approfittarne trascinati da Longobardi, le cui quattro occasioni da goal a cavallo della mezz'ora non trovano purtroppo l'esito sperato. Nel finale altre chance per Manuzzi, che in mischia non trova per un soffio la conclusione decisiva a pochi passi dalla porta ospite, e Tamagnini, la cui botta termina a lato, prima dell'inaspettata beffa finale, firmata su un dubbio rigore da Palumbo al 96' (colpo di testa di Bedin, fallo di mano di un difensore ). Ora testa ai prossimi impegni del 2019, a cominciare dalla sfida contro il Santarcangelo.



IL TABELLINO



SAVIGNANESE-FRANCAVILLA 0-1

Savignanese: Pazzini, Battistini, Guidi, Gregorio, Longobardi, Peluso (62’ Brighi), Brigliadori (55’ Tamagnini), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F., Ballardini

A disposizione: Dall’Ara, Brighi, Noschese, Giunchetti, Scarponi, Albini, Manuzzi R., Turci. All.: Farneti

Francavilla: Spataro, Di Renzo S. (75’ Mboup), Cafiero (70’ Bosco), Nazari (77’ Gallo), Di Renzo A., Mele, Bedin, Banegas (80’ Di Pinto), Mancini (62’ Palumbo), Montagnoli, Dos Santos. A disposizione: Spacca, Milizia, Bellanca, Fabrizi. All.:Rachini

Arbitro: Cosseddu di Nuoro (Landucci di Pisa - Rinaldi di Pisa)

Note: Ammoniti: Bedin (F); Ballardini (S); Guidi (S); Gallo (F); Brighi (S).

Marcatori: 97’ Palumbo c.d.r. (F);