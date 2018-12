FOTO: standing ovation per il film di Paolo Consorti e Franco Nero

Attualità

Pesaro

| 18:36 - 22 Dicembre 2018

Franco Nero, Manrico Caldari e Rita Giancola.

Un grande successo venerdì sera al Teatro Sperimentale di Pesaro per la presentazione di Havana Kyrie, un film d'autore, di fatto un "work in progress", come lo definisce lo stesso regista.

La serata è stata promossa dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro ed è stata introdotta dal Sindaco Matteo Ricci.

Un grande successo determinato da una straordinaria interpretazione di Franco Nero che ha magistralmente ricoperto il ruolo di un direttore d'orchestra in declino, recitando in tre lingue (italiano, spagnolo e inglese).

Il protagonista è stato affiancato da grandi attori italiani come Luca Lionello e Federico Pacifici e da Star internazionali come Ron Perman, Yaqueline Arenal, Yorge Perugorria, Kriemhild Maria Siegel, Andros Perugorria Lafuente. Il soggetto è di Paolo Consorti e di Alfredo Mazzara che è anche autore della sceneggiatura. Direttore della fotografia Dario Germani, aiuto-regia Claudio D'Elia, assistente alla regia Rita Giancola, fotografo di scena Amato Ballante.

Alla fine del film, il numeroso pubblico si è alzato in piedi e ha applaudito il regista Paolo Consorti e il protagonista Franco Nero, entrambi presenti in sala.

Un grande entusiasmo da parte del sostenitore storico del film Raimondo Orsetti per la Regione Marche, dal Sindaco Matteo Ricci e dall'Assessore Daniele Vimini, che hanno creduto in questo progetto cinematografico dedicato alla musica che si è ben collocato in questo anno in cui si festeggiano i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini.

La musica è il fil rouge di questa opera di Paolo Consorti e vede la partecipazione della grande Orchestra Sinfonica "G.Rossini" -Presidente Saul Salucci - nelle scene girate a Pesaro, mentre - nella parte girata a Cuba - sono protagonisti i bambini del Coro Nazionale di Cuba. Questo film è una produzione di Vedado Films e di Opera Totale.

Un ringraziamento da parte della produzione italiana Opera Totale a tutti coloro che hanno accolto e collaborato a questa produzione, a tutte le persone che sono intervenute ieri sera e al pubblico formato non solo da giornalisti, critici d'arte, attori, registi e artisti in genere, ma anche da cittadini entusiasti di poter partecipare ad una serata speciale in cui un attore che appartiene alla storia del cinema ha nuovamente espresso il suo grande talento in un film d'autore : Franco Nero



Foto Ballante