PAGELLE: Rimini - Vis Pesaro 1-1, rosso ingenuo per Ferrani e Volpe troppo isolato

Rimini

| 17:50 - 22 Dicembre 2018

In foto Candido e Volpe, tra i protagonisti della sfida del Neri con la Vis Pesaro.

Finisce in parità 1-1 il derby del Romeo Neri tra Rimini e Vis Pesaro. I ragazzi di Acori, in dieci dal 39' per l'espulsione di Ferrani, cullano il colpaccio grazie al rigore siglato da Candido a inizio ripresa, ma l'assedio finale della Vis viene premiato dal tiro vincente di Petrucci al 91'. Brividi nel recupero per un autogol di Brighi non convalidato per un fallo subito da Candido. Di seguito le pagelle di Daniele Manuelli.





NAVA 6.5: decisivo nel finale nel tenere a galla il Rimini con una parata di piede su tiro di Keita Balde. Nulla può sul gol di Petrucci. Non è sicuro nelle uscite.

BANDINI 5.5: non sembra ancora in condizione. In fase difensiva ha dei limiti, in attacco non punge.

MARCHETTI 6: il giovane centrale si conferma, buon senso della posizione, soffre solamente nella parte finale della gara.

FERRANI 4.5: doppia ammonizione in meno di un tempo, lascia i compagni in dieci uomini. Da un giocatore della sua esperienza non ci si aspetta un errore così.

PETTI 6: qualche minuto da centrale in una partita giocata da terzino sinistro con una buona dose di sicurezza.

ARLOTTI 6: costretto a uscire per infortunio. Nel primo tempo sa essere efficace anche in fase difensiva (SIMONCELLI 6: corre su e giù per la fascia cercando qualche spunto personale).

MONTANARI 5.5: grande protagonista nella prima parte di stagione, ma ora sembra stanco. Infatti Acori lo sacrifica per il cambio dopo l'espulsione di Ferrani. (BRIGHI 6: svolge il compitino senza sbavature.

ALIMI 6: poco appariscente, ma prezioso. Corre molto, gioca diversi palloni.

GUIEBRE 6.5 (il migliore): si guadagna il rigore del momentaneo vantaggio e dà l'impressione di poter mettere sempre in difficoltà la difesa avversaria.

CANDIDO 6: da dmenticare il siparietto con Volpe per battere il rigore. Prova discreta, si sacrifica giocando a centrocampo.

VOLPE 6: partita di sacrificio, troppo isolato davanti. (BUONAVENTURA S.V.).



D.M.