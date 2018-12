Ruba sotto gli occhi di un Carabiniere fuori servizio impegnato nello shopping: arrestato

Cronaca

| 15:21 - 22 Dicembre 2018

Il comandante della stazione di Misano Adriatico, il luogotenente Nicola Travaglino.

Un Carabiniere fuori servizio, intento nello shopping, vede un ladro in azione e lo ferma. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di venedì a Cattolica: il comandante della stazione di Misano Adriatico, il Luogotenente Nicola Travaglino, si trovava in un negozio a fare acquisti, quando ha visto un uomo prendere una borsa e due orologi dagli scaffali, approfittando di una momentanea distrazion della commessa. Il Sottoufficiale ha inseguito il ladro, un 47enne ucraino, bloccandolo dopo pochi metri. L'arrestato è stato condannato a 6 mesi di reclusione nel processo per direttissima, che si è celebrato sabato mattina.