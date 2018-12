FOTO: Fabio De Luigi premiato con l'Arcangelo d'oro, gli applausi della sua Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:37 - 22 Dicembre 2018

L'attore Fabio De Luigi premiato dal sindaco di Santarcangelo Alice Parma.

Sabato 22 dicembre, di fronte a oltre 200 persone, nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni” si è svolto il saluto di fine anno dell’Amministrazione comunale con il discorso del sindaco Alice Parma. Per l'occasione è stato premiato l'attore Fabio De Luigi con l'Arcangelo d'oro. "È un momento culminante, siamo tutti emozionati e contenti di avere con noi Fabio De Luigi, perché come abbiamo detto più volte in questi giorni Fabio è un ambasciatore di Santarcangelo in tutta Italia, ma allo stesso tempo continua a far parte quotidianamente della nostra comunità", ha detto il sindaco Alice Parma. Il premio è stato conferito per il ruolo di protagonista indiscusso del cinema italiano, grazie a decine di prove ad alto livello risultate in un ampio riconoscimento da parte della critica e in una popolarità sentita e diffusa; per la capacità di evoluzione artistica dimostrata nel corso di una carriera poliedrica, cominciata come comico e proseguita al cinema in veste dapprima di attore, poi di sceneggiatore e regista; per il ruolo di ambasciatore in Italia e nel mondo della città di Santarcangelo, vissuta quotidianamente in prima persona e raccontata con autentico affetto e genuino entusiasmo a ogni occasione pubblica.