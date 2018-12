Niente bianco natale a Rimini e rischio nebbia. Il libeccio scioglie la neve sui monti

Attualità

Rimini

| 14:21 - 22 Dicembre 2018

Nebbia al porto di Rimini (foto di repertorio).

Niente bianco natale per il riminese. Come ampiamente previsto dagli esperti, le nevicate di domenica e lunedì hanno lasciato spazio a un tempo più asciutto. Da venerdì sera soffiano venti di libeccio sul riminese e sulle zone appenniche, con lo scioglimento della neve. Su Rimini e sulla costa il rialzo termico non si è avvertito, con temperature sui 7 gradi. Per la giornata di domenica, secondo le previsioni di Arpae, contesto mite sui rilievi, con temperature sui 12°, in costa e pianura invece ancora nebbie e temperature sugli 8°. La vigilia sarà con tempo più annuvolato, più serena la giornata di Natale, ma riminese sempre spaccato in due: rischio nebbia sulla costa e tempo migliore nell'entroterra. Il tempo non subirà variazioni significative almeno fino a venerdì 28 dicembre compreso.