Gradara

| 14:02 - 22 Dicembre 2018

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco sull'A-14, intorno alle 11.10 di sabato 22 dicembre, per spegnere le fiamme generatesi da un'automobile in marcia. Una famiglia di Crespellano, provincia di Bologna, stava viaggiando in direzione sud in autostrada, quando all'altezza di Gradara si è verificato l'incendio, per autocombustione. Le persone a bordo, tre, sono scese mettendosi in sicurezza. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Autostradale di Fano.