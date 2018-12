Calcio Eccellenza, il Cattolica cerca un portiere: nel mirino c'è il forte Andrea Rossini

Sport

Cattolica

| 13:57 - 22 Dicembre 2018

Andrea Rossini ai tempi del Cesena in Serie B.

Grandi manovre in questa sosta di campionato per il Cattolica Calcio che sta staziona vicino alla zona playout. Dopo l'arrivo di Nicolò Bacchiocchi, centrocampista classe ’91, che aveva iniziato la stagione nella Juvenes/Dogana (campionato interno sammarinese) e di Dennis Scoccimarro, difensore classe ’99, si profila l'arrivo di un portiere visto che è in uscita Palazzi. Tra gli altri nel mirino c'è Andrea Rossini, classe 1990, cresciuto nelle file del Cesena, la scorsa stagione a Castelvetro (32 presenze in D) e prima a Savona in C, Bellaria, Foligno, Lupa Roma, Ivrea. Per il club giallorosso sarebbe un bel colpo. In uscita anche il centrocampista Gianluca Boschetti.