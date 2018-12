Novafeltria, l’ex stabilimento Alfa Gru va all’asta l'8 febbraio: vale due milioni e mezzo

Attualità

Novafeltria

| 08:34 - 23 Dicembre 2018

Alfa Gru di Campiano Talamello.

L'ex stabilimento Alfa Gru di Campiano di Talamello, alle porte di Novafeltria, va all'asta. L'8 febbraio 2019 verranno aperte le buste con le offerte. La base d'asta è la somma di 2.511.675 euro. L'Alfa Gru aprì nel 1969 dall'idea di quattro soci, che rimasero in due: Sauro Bartoli e Filippo Silvestri. Per decenni Alfa Gru è stata un punto di riferimento per l'economia dell'Alta Valmarecchia e del Montefeltro, ai vertici del settore edilizia in Italia, ma protagonista anche delle fiere più importanti a livello internazionale. Alfa Gru aveva alle dipendenze oltre 160 lavoratori diretti, poi nel 2008 la grave crisi economica che ha colpito il settore edilizia ha avviato il capitolo finale della gloriosa storia dell'azienda. Attraverso il concordato fallimentare, si è continuata la produzione fino alla totale estinzione delle comande, prima della chiusura, avvenuta nel novembre 2011, dopo 42 anni di attività sul territorio.