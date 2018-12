Borse di studio da Banca Malatestiana per 23 validi studenti riminesi, ecco chi sono

Attualità

Rimini

12:33 - 22 Dicembre 2018

I ragazzi premiati con le borse di studio da Banca Malatestiana.

Sabato mattina, il Presidente di Banca Malatestiana Enrica Cavalli, assieme al Direttore Generale Paolo Lisi, hanno premiato 23 giovani studenti, soci o figli di soci, che hanno partecipato al Bando indetto dalla Banca a settembre scorso e che si sono distinti per i meriti scolastici ottenuti nel corso del 2017. La cerimonia si è svolta a Palazzo Ghetti – sede generale di Banca Malatestiana - alla presenza anche dei genitori degli stessi ragazzi, emozionati ed orgogliosi dei risultati ottenuti dai propri figli. Otto diplomi, di cui tre con lode, e quindici lauree , di cui dodici con lode, che hanno ricevuto rispettivamente una borsa di studio pari a € 500,00 per i diplomi e € 1.200,00 per le lauree, per un ammontare complessivo di € 22.000,00. E' la 15° edizione del bando grazie al quale, in tutti questi anni, Banca Malatestiana ha già erogato più di 270 mila euro a favore di 339 giovani ragazzi, diplomati o laureati con il massimo dei voti, e che nell'occasione entrano a fare parte della compagine sociale della Banca stessa. I ragazzi, infatti, oltre alla borsa di studio, durante la premiazione, ricevono anche 2 azioni a titolo gratuito, diventando così Soci a tutti gli effetti.





I premiati



DIPLOMI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Capanna Andrea – Liceo linguistico " Ilaria Alpi " votazione 100/100

Cicognani Anna – Liceo Scientifico " A. Serpieri " votazione 100/100

Fabbri Aurora – I.S.I.S.S. " Einaudi – Molari " votazione 100/100

Mamprin Eugenio – Liceo Scietifico " A. Einstein " votazione 100/100 con lode

Masini Isabella – Liceo Classico G. Cesare - M.Valgimigli votazione 100/100 con lode

Montemaggi Sara - Liceo Scientifico "A. Einstein " votazione 100/100

Sanchi Valentina – I.S.I.SS " P.Gobetti – De Gasperi " votazione 100/100

Volanti Vittoria – Liceo delle Scienze Umane Paritario " Maestre Pie" votazione 100/100 con lode





LAUREA MAGISTRALE

Balacca Marina – Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile – Architettura - votazione 110 e lode

Bargellini Chiara – Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione di Impresa – votazione 110 e lode

Bartolini Giada – Laurea Magistrale in Giurisprudenza – votazione 110 e lode

Bracalenti Giulia – Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione – votazione 110 e lode

Conti Valeria – Laurea Magistrale in Discipline della Musica e del Teatro – votazione 110 e lode

Falcinelli Michela – Laurea Magistrale in Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche - votazione 110 e lode

Fraternali Elena – Laurea in Amministrazione e Gestione di Impresa –votazione 110 e lode

Gambini Mattia – Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione di Impresa – votazione 110/110

Gessaroli Monica – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – votazione 110 e lode

Greco Alessandro – Laurea Magistrale in Mechanical Engineering – votazione 110/110

Monticelli Giulia – Laurea Magistrale in Fashion Culture and Management – votazione 110 e lode

Premi Lorenzo – Laurea Magistrale in Matematica – votazione 110 e lode

Pruccoli Cecilia – Laurea Magistrale in Architettura – votazione 110 e lode

Savioli Jessica – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - 110 e lode

Spadazzi Gianluca – Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche 110/110