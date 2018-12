Il Natale a Sanpa profuma di cacao, protagonista della cena pre-natalizia

Attualità

Coriano

| 11:33 - 22 Dicembre 2018

Gianluca Franzoni assieme ai ragazzi di San Patrignano.

Il profumo di cioccolato ha inondato il grande salone di San Patrignano venerdì sera conquistando i 300 ospiti e i 1300 ragazzi della comunità in un crescendo di gusto. Autore del menù dal titolo evocativo “Le mille e un cacao” Gianluca Franzoni di Domori che ha voluto celebrare il 40° anno di San Patrignano regalando alla comunità una cena pre-natalizia in cui il cacao è stato il filo che ha unito diverse mete: Ecuador, Venezuela, Perù, Madagascar e Costa D’Avorio. Numerose le associazioni satellite di San Patrignano che, puntuali, hanno risposto all’invito a partecipare alla serata da Lazio e Veneto oltre che dalle vicine Marche e Abruzzo.

Alle origini del legame tra Gianluca Franzoni e San Patrignano c’è un’assoluta sintonia su tutto quello che si definisce buona cucina, un legame nato durante l’evento Squisito e proseguito nella declinazione del panettone al cioccolato presentato in occasione di EXPO 2015. Attualmente Franzoni sta lavorando a una collezione di oggetti monogram realizzati dal laboratorio di pelletteria di San Patrignano.

“Io sono un cacciatore di sogni. 25 anni fa ho trovato il mio talento scoprendo il cioccolato. L’augurio che faccio a tutti i ragazzi è di trovare il loro talento e farlo esplodere. L’aspetto sentimentale che mi lega a Sanpa da dieci anni sta proprio in questo non arrendersi mai e camminare sempre, nonostante tutto. Stasera abbiamo fatto un viaggio insieme al cacao, spero di aver portato ai ragazzi la voglia di scoprire il mondo e non avere più paura”, queste le parole di Gianluca Franzoni in apertura dell’evento.

Tante tappe di dolcezza sapientemente accostata al salato, alla carne, alle verdure, anche in combinazioni che sembravano impossibili Un evento inedito che rievoca un po’ la metafora del percorso di recupero qui a San Patrignano: è proprio quando ti sembra impossibile che, invece, alla fine, funziona.

Il menù:

Entree - Cold chocolate cacao Ecuador

Antipasto - Vellutata di zucca, cioccolato e mais cacao ocumare Venezuela

Primo - Trenette al cioccolato, cacio, ginepro e limone cacao Perù

Secondo - Filetto di maiale con mela e zenzero cacao Madagascar

Misticanza e pane al cioccolato cacao Costa d’Avorio

Dessert - Sorbetto al cioccolato e terrina di cioccolato cacao Venezuela

Vino - Avi Sangiovese Doc Superiore Riserva

Domori nasce nel 1997 dalla mente creativa e dalla passione per la natura, la gastronomia e per il cacao di Gianluca Franzoni che nel 1993, dopo gli studi in economia, approda in Venezuela e, affascinato dalla magia del cacao, decide di costruire un modello per il riposizionamento del cacao fine. Il cioccolato Domori è a tutti gli effetti un “racconto” sensoriale unico e senza compromessi.