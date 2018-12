Operazione ‘Confine Illegale’, la Guardia Costiera sequestra quasi una tonnellata di pesce

Cronaca

Rimini

| 10:21 - 22 Dicembre 2018

Gli esemplari di tonno rosso sequestrati.

Una intensa attività di controllo volta alla repressione di attività illecite sulla filiera della pesca è in corso in tutta Italia dal personale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, l’operazione è stata denominata “Confine Illegale”.

Nell’ambito della giurisdizione di competenza (tra Cesenatico e Cattolica, coprendo le zone interne delle province di Rimini e Forlì-Cesena), e sotto il coordinamento del Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Ravenna, sono stati effettuati 396 controlli (comprensivi delle fasi di sbarco del pescato, centri di grande distribuzione, vettori di trasporto su gomma, piccoli rivenditori e ristorazione), 19 le persone verbalizzate alle quali sono state comminate sanzioni pecuniarie per 40.000 euro circa e sequestrati circa 921 kg di prodotto ittico.

Tra le irregolarità riscontrate più frequentemente c’è il mancato rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tracciabilità ed etichettatura del prodotto ittico, infrazioni rilevate soprattutto a carico di esercizi commerciali, pescherie e ristoranti.

Nell’ambito dell’Operazione è stato, inoltre, rilevato del prodotto ittico in cattivo stato di conservazione e contestato il superamento della quota massima annuale di cattura del Tonno Rosso, per il quale si è proceduto ad elevare un verbale amministrativo pari ad euro 8.000 e al sequestro di 15 esemplari.

La finalità dell’operazione, che si concluderà il 31 dicembre prossimo, è quella di verificare attentamente il rispetto della normativa in materia di cattura, produzione, commercializzazione dei prodotti della pesca, a garanzia della filiera della pesca e dei consumatori, soprattutto durante le festività natalizie che per tradizione richiamano sulle

tavole degli italiani molti piatti a base di pesce.