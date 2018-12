Basket C Silver, a Jesi colpo grosso dei Titans: chiuso alla grande il 2018

Sport

Repubblica San Marino

| 00:06 - 22 Dicembre 2018

La squadra della Pallacanestro Titano ha espugnato Jesi nell'ultima partita del 2018.

I Titans chiudono alla grande il 2018 espugnando il parquet di Jesi. La prima gara del girone di ritorno è andata in scena nella bella cornice del PalaTriccoli, un impianto che ha ospitato la Serie A e che non teme confronti in questa categoria. L’Aesis va a +5 (12-7) ma la Pallacanestro Titano c’è e ci mette la determinazione giusta. C’è controllo, non si va mai fuori dai binari giusti e la difesa sale di tono. Macina mette punti importanti, l’aggancio è cosa fatta e con qualche contropiede si mette la freccia in un primo quarto che vede i nostri sopra di 4 con un parziale conclusivo di 12-3 (15-19).

Nel secondo periodo si comincia a segnare un po’ di più, ma non cambia il trend di una partita che non si schioda dal punto a punto. È lotta dura e non ci si poteva aspettare altro. E' lotta dura e i nostri sono nel pieno della battaglia. Con testa e anima. In questi attimi arrivano giocate importanti da parte di Andrea Buo, letale nel punire la difesa di casa e inarrestabile coi suoi 9 punti nel quarto. Jesi prende parecchi rimbalzi in attacco, ma il timone del comando ce l’hanno sempre i Titans (37-38 al 20’).

Di ritorno dagli spogliatoi la carica dei nostri ragazzi è ancora maggiore, si va sul +5 con i punti di Felici e Padovano e nei fatti si resta sempre avanti. L’Aesis torna a -1, ma l’elastico poi si tende dall’altra parte e dopo trenta minuti di gioco il tabellone del PalaTriccoli segna un buon 55-60.

Nel quarto periodo la Pallacanestro Titano gioca in attacco in maniera eccellente, la circolazione di palla è quella dei giorni migliori e le soluzioni sono sempre quelle più corrette. Enrico Zanotti prosegue nella sua fantastica serata con altri 7 punti e riempie di benzina il motore Titans. Decisiva, poi, una tripla di Cambrini allo scadere dei 24” che manda i nostri sul +10 (61-71), un vantaggio nella sostanza mantenuto fino al suono della sirena finale. Il 70-80 di questo 21 dicembre 2018 va tradotto in parole in “super prova di squadra”. Cinque in doppia cifra, Felici a 8 e Longoni a 7.



IL TABELLINO

AESIS JESI-PALL. TITANO 70-80

AESIS JESI: Strappato, Conte 13, Bordoni, Peloni 2, Cardinali, Valentini 12, G. Montanari 7, Cinti 6, Galiano 14, Kouyate 16, P. Montanari. All.: Francioni.

TITANS: Buo 13, Riccardi, Longoni 7, Macina 12, Sorbini, Zanotti 18, Felici 8, Cambrini 10, Semprini 2, Padovano 10. All.: Padovano.

Parziali: 15-19, 37-38, 55-60, 70-80.