Ciclismo, attribuito a Luca Pacioni il premio Gatteo Terra di Talenti

Sport

Gatteo

| 20:40 - 21 Dicembre 2018

Luca Pacioni.

Si è riunita martedì 18 dicembre la Commissione Consiliare Cultura, integrata dall'Assessore alla Cultura Stefania Bolognesi, per la valutazione dei candidati al Premio Gatteo Terra dei Talenti, premio istituito dall’Amministrazione comunale allo scopo di riconoscere, dare visibilità e gratificare con un segno tangibile l’attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Gatteo.

Il premio è stato attribuito con voto unanime a Luca Pacioni.

La candidatura sostenuta da oltre 120 firmatari è stata proposta da Donatella Grilli, rappresentante del Centro culturale Il Tralcio e Silvia Montalti, rappresentante di Var Associazione Ragazzi, che hanno motivato così la scelta:

“Luca Pacioni si è dedicato con volontà, determinazione e spirito di sacrificio e tenacia allo sport del ciclismo, sua grande passione fin da bambino dimostrando anche grande lealtà sportiva nell’attività agonistica. All’età di soli 25 anni ha già ottenuto un altissimo numero di vittorie e medaglie in gare nazionali e internazionali dando lustro e prestigio oltre che a se stesso e alla propria famiglia anche all’intera comunità di Gatteo suo paese d’origine e d’attuale residenza”.

Il premio, una targa in ceramica opera del designer Michele Manzi, sarà consegnato dal Sindaco Gianluca Vincenzi il 1 gennaio 2019 in occasione dell'evento "Buon anno Gatteo".

Il Premio Gatteo Terra di Talenti è una manifestazione a cadenza biennale alla quale possono partecipare singoli cittadini, attività, aziende e associazioni con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative a carattere sociale, assistenziale, di volontariato e filantropiche, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica.