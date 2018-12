Una strada di Rimini intitolata a don Oreste Benzi, a 50 anni dalla nascita della sua comunità

Attualità

Rimini

| 17:16 - 21 Dicembre 2018

Don Oreste Benzi.

Una strada di Rimini sarà intitolata a Don Oreste Benzi, il prete romagnolo “dalla tonaca lisa” fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. La cerimonia si terrà sabato 22 dicembre alle ore 11 presso il Palacongressi di Rimini, in via della Fiera. Il Vescovo Lambiasi, il Prefetto Camparota ed il sindaco Gnassi scopriranno la targa con la nuova intitolazione. Sarà presente Giovanni Paolo Ramonda, successore di don Benzi alla guida della Comunità Papa Giovanni XXIII.

La cerimonia si svolgerà al termine dell'evento di presentazione della Fondazione “Don Oreste Benzi”. Si tratta di un nuovo ente che ha lo scopo di promuovere, approfondire e favorire lo studio del pensiero, della testimonianza di vita e delle opere promosse e attuate da don Benzi, a lui riconducibili o da lui ispirate. L’evento sarà moderato dalla giornalista Paola Severini Melograni.

«Siamo felici e onorati che una strada sia intitolata a don Oreste Benzi proprio qui a Rimini, la sua città, dove ha svolto il suo servizio sacerdotale e dove ha fondato la nostra Comunità. Da qui si è diffusa in 42 paesi del mondo ed è in forte espansione. Riceviamo continuamente richieste di aprire nuove case famiglia e comunità da ogni angolo del globo. Segno che il carisma di don Benzi - la condivisione diretta della vita con gli ultimi e la rimozione delle cause delle ingiustizie - è universale» spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Papa Giovanni.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative per il cinquantesimo anniversario della Comunità fondata da don Benzi, culminate con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 7 Dicembre.