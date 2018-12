Parcheggio sotterraneo di piazzale Curiel in degrado, la denuncia di un lettore

Attualità

Riccione

| 17:02 - 21 Dicembre 2018

Un nostro lettore ci scrive segnalando lo stato di abbandono del parcheggio sotterraneo di piazzale Curiel a Riccione, inviando alcuni scatti. Il lettore sollecita gli interventi dell'amministrazione comunale, rimarcando le evidenti perdite d'acqua. Inoltre viene chiesta l'installazione di telecamere di sorveglianza.

Vi ricordiamo il numero per le segnalazioni whatsapp 347 8809485. Attenzione: il nostro numero 347 8809485 è abilitato solamente alla ricezione di messaggi WhatsApp, quindi non usatelo per chiamarci.