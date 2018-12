Attualità

Rimini

| 16:35 - 21 Dicembre 2018

L'olio versato nel fosso in via Giovanni Palmiri (foto di un lettore).

Litri di olio esausto gettati in un fosso in via Giovanni Palmiri. Il brutto gesto di ignoti, a sfregio dell'ambiente, è stato immortalato in una foto da un nostro lettore. Vi ricordiamo il numero per le segnalazioni whatsapp 347 8809485. Attenzione: il nostro numero 347 8809485 è abilitato solamente alla ricezione di messaggi WhatsApp, quindi non usatelo per chiamarci.