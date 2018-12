Lunghe code alla farmacia dell'ospedale di Novafeltria, la protesta di un lettore

Attualità

Novafeltria

| 16:29 - 21 Dicembre 2018

Lunghe code alla farmacia ospedaliera del Sacra Famiglia di Novafeltria (foto dai lettori).

Lunghe code alla farmacia ospedaliera del Sacra Famiglia di Novafeltria. Lo segnala un nostro lettore, con tanto di foto, sottolineando che i tempi di attesa per il ritiro di farmaci, nella giornata di venerdì 21 dicembre, sono stati superiori alle quattro ore. L'Ausl Romagna aveva comunque precisato di aver avviato la ricerca di personale affinché la farmacia possa tornare ai tre giorni di apertura settimanale. Al momento è aperta, dalle 9 alle 15.30, il lunedì e il venerdì.



