Un week-end di appuntamenti che profumano di Natale: feste e tradizione, ecco tutti gli eventi

| 16:23 - 21 Dicembre 2018

Tanti gli eventi per il week-end di Natale a Rimini.

Ci siamo quasi, il Natale è davvero alle porte e ovunque se ne respira lo spirito, tra mercatini, luci, presepi e tanti appuntamenti legati alla tradizione. Se volete organizzare il vostro week-end natalizio, vi diamo qualche suggerimento e soprattutto: Buon Natale!





APPUNTAMENTI NATALIZI





Nel week-end che precede il Natale il programma di Riccione Ice Carpet propone musica, performance, animazione per i più piccoli. Sabato 22 dicembre in piazzale Ceccarini (alle 16.30 e alle 18.00) va in scena Musical Christmas Show, uno spettacolo di danza e musica a cura di Musical Academy Riccione per la regia di Elena Ronchetti. Ventotto gli artisti in scena per un medley di street jazz, hip hop, assoli e passi a due: tra i protagonisti due famosi performer di musical come Giada D’Auria e Andrea Rossi. Si replica domenica 23 dicembre, stesso luogo e orario. QUI tutte le info.





A Rimini non è Natale senza Ice Village: quest’anno la manifestazione si divide, il PRESEPE DI SABBIA verrà realizzato all’interno del bagno 3-4 sul Lungomare Tintori al Turquoise Beach Club, Rimini dove verrà allestita una struttura più grande della precedente 900 MQ. circa in modo da realizzare un Presepe di Sabbia ancora più grande ove il visitatore possa camminare in mezzo alle sculture, fianco a fianco con i personaggi del Presepe, come stesse camminando nella sua città, nel proprio Borgo. Adiacente al Presepe un suggestivo Mercatino di Artigianato fatto a mano con prodotti tipici del Natale. Ed è proprio da Rimini che prende spunto il Presepe di Sabbia 2018-2019, il cui tema “ La Vita è un Opera d’Arte “ viene ambientato in un piccolo paese sulle rive dell’Adriatico. QUI tutte le info.





Arriva il fine settimana pre-natalizio e ritorna l’appuntamento più trendy del Natale in Riviera. Stiamo parlando del “Salotto gourmet” della Regina di Ghiaccio di Cattolica. Un successo strepitoso ed oltre ogni aspettativa per i ristoratori che hanno scelto di allestire le loro casine in Viale Bovio. Dallo scorso weekend si è deciso di aumentare l’attrattiva e dare ancora maggiore energia con l’avvio di un evento nell’evento: il “Music Box Gourmet”. QUI tutte le info.





Prosegue anche questa settimana il ricco calendario di eventi di EcoNatale Santarcangelo con proposte che spaziano dalla camminata alla tombola solidale, dagli spettacoli di danza contemporanea al concerto di Natale del coro Magnificat, dalle letture per bambini al party di beneficenza di ENPA. QUI tutti gli appuntamenti.





Durante il mese di Dicembre, nei giorni festivi che precedono il Natale, si svolge a Sant'Agata Feltria la manifestazione "Il Paese del Natale", mercatino di natale e non solo. Per le vie del borgo di Sant'Agata Feltria, avvolti da un'atmosfera piena di fascino, è possibile trovare tante idee regalo, decori e presepi artigianali, accompagnati dal suono tradizionale delle zampogne. Nella piazza principale è allestita la casa di Babbo Natale e degli elfi attorno alla quale si organizzano eventi legati ai bambini delle scuole.





Domenica 23 Dicembre il Natale a San Leo si anima con un Babbo Natale speciale.

La Fortezza sarà protagonista con “San Leo Frozen”, che andrà ad animare le domeniche di Dicembre con visite guidate in compagnia della Regina dei Ghiacci alla scoperta della favola più fredda di tutti i tempi e delle leggende della Fortezza di San Leo. Alla visita seguiranno di volta in volta gli interessanti laboratori e Domenica sarà la volta del “Calendario di neve”. QUI le info.





MUSICA E TEATRO





Lo Spazio Tondelli di Riccione dedica il suo concerto di Natale a un capolavoro della musica, l’album bianco dei Beatles, e lo fa portando in scena i Rangzen, una delle cover band più apprezzate dei Fab Four. Intitolato White Christmas, White Album, il live dei Rangzen è un tributo speciale a uno dei lavori più ispirati del quartetto di Liverpool, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione. QUI tutte le info.





Arriva il quinto ed ultimo appuntamento dell’autunno musicale a Montefiore Conca. Sabato 22 dicembre al Teatro Malatesta ore 21.15 un grande concerto con il Coro Lirico della Regina di Cattolica diretto dal Maestro Gilberto Del Chierico. Tanti i talenti che si esibiranno durante la serata. Ospite d'onore Ivan Cottini.





Dedicato a Giuseppe Verdi – sabato 22 dicembre ore 21 - il recital del baritono Luca Salsi considerato tra le più autorevoli voci verdiane del momento e affiancato al Teatro Galli da un’apprezzata interprete originaria di Rimini, il soprano Gladys Rossi, sul palco assieme con Davide Cavalli al pianoforte. QUI tutte le info.





Natale al Teatro Villa di San Giovanni in Marignano ci porta due sorprese musicali: due appuntamenti per tutti, fra musica e teatro, con il Joyspell Gospel Choir diretto da Sarah Jane Ghiotti, una delle più importanti arran-giatrici e interpreti jazz del nostro territorio, che per l’occasione costruirà anche un originale Juke Box con le nostre beniamine, Le Gemelle Mejerchold, alias Francesca Airaudo e Giorgia Penzo: evento unico sabato 22 Dicembre.





"Un canto per Natale, un dono per la Vita" è il titolo scelto per gli itinerari musicali attraverso i paesi del mondo in programma sabato 22 dicembre, alle 21, nella chiesa dei Servi a Rimini (piazzetta dei Servi). L'appuntamento musicale, a ingresso libero, è organizzato dalla sezione locale di Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), per divulgare, sostenere e diffondere i progetti e la cultura del dono e della solidarietà. QUI tutte le info.





Venerdì 21 dicembre gli allievi del Regina Centro Danza diretto da Erika Rifelli torneranno a calcare il palco del Teatro della Regina di Cattolica con lo spettacolo “Wonderland”, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore de "Il pellicano" di Cattolica, un’associazione che si rivolge a giovani e adulti con problemi relazionali offrendo luoghi di incontro e organizzando numerose attività sportive, di gioco, laboratori, letture, gite fuori porta, scrittura, corsi di computer. QUI tutte le info.





MANIFESTAZIONI





Nel Foyer del Teatro Galli, Piazza Cavour - Rimini centro storico venerdì alle 18 e 30 verranno consegnati i Sigismondo d'Oro 2018 all'artista Eron e allo storico ristoratore Elio Tosi.

Sono infatti l’artista Davide Salvadei, più conosciuto come Eron, e lo storico imprenditore della ristorazione Elio Tosi i due Sigismondo d’Oro per l’anno 2018, il riconoscimento attribuito ogni anno a coloro che attraverso la propria attività rendono onore alla comunità riminese. La consegna del Sigismondo d’Oro avverrà nel corso della cerimonia del ‘Saluto di Fine anno’.

Info: www.comune.rimini.it





CINEMA





La coppia storica della comicità all'italiana torna a lavorare insieme dopo una separazione durata oltre 10 anni. Massimo Boldi e Christian De Sica incontrano venerdì 21 dicembre il pubblico romagnolo nelle sale Giometti per due appuntamenti in una serata per presentare insieme il film più atteso di Natale Amici Come Prima, il cinepanettone. I due protagonisti sono presenti alle ore 20:30 al Cinepalace di Riccione per incontrare subito dopo alle 22:30 il pubblico riminese al Multiplex Le Befane. QUI tutte le info.





Al Cinema Teatro Tiberio venerdì gran finale per Amarcort Film Festival: Il giro del mondo in 80 corti. Dopo la cavalcata trionfale dell’undicesima edizione di Amarcort Film Festival, con record di presenze, eventi prestigiosi e ospiti da tutto il mondo, torna “Il Giro del Mondo in 80 Corti” con la finalissima del tour mondiale: un viaggio durato 10 mesi durante i quali il pubblico ha visionato 80 cortometraggi e scelto i migliori; ora, gli 8 finalisti si sfideranno e il pubblico sceglierà il vincitore. Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.amarcort.it





Domenica 23 dicembre al Cinema Teatro Tiberio il Balletto al Cinema: Lo Schiaccianoci. In diretta via satellite dal Teatro Bolshoi di Mosca, le note di Čajkovskij e le coreografie di Grigoravitch, accompagneranno il magico viaggio di Clara e del suo Schiaccianoci, verso il Regno dei Dolci. Orario: 17. Tariffa d'ingresso: 12 €; ridotto: 10 €. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





DISCOTECHE





Venerdì "Chalet Byblos" si veste a festa nella sua versione Christmas Edition: il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge e narghilè, con i dj set di Tony Lovely, Franz Frisani, Ruben e Domez. QUI tutte le info della serata.





Dopo la breve pausa autunnale, il TUNGA XXL torna a stravolgere il weekend dell’Altromondo Studios con tanta musica commerciale e spettacoli di puro divertimento. Quando? Venerdì 21 dicembre.





Il format più ballato della riviera torna ad accendere il sabato al Peter Pan Riccione. Sabato 22 dicembre si balla con la famiglia del Vida Loca.