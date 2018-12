Usura con tasso record dell'800%, gioielliere condannato a 6 anni di reclusione

Cronaca

21 Dicembre 2018

Il Tribunale di Rimini.

Un noto gioielliere riminese è stato condannato a 6 anni di reclusione, accusato di usura ed estorsione nei confronti di un commerciante di orologi originario dell'Abruzzo, operativo a San Marino. Il giudice ha accolto la richiesta di pena formulata dal Sostituto Procuratore Luigi Sgambati. Difeso dall'avvocato Moreno Maresi, il gioielliere, secondo il teorema accusatorio, aveva praticato tassi usurai da record, dell'800% e del 270%, nei confronti del commerciante.

I FATTI. Tra il 2010 e il 2011 il commerciante, rappresentato in giudizio dall'avvocato Alessandro Catrani, ottenne dal gioielliere due singole forniture di preziosi orologi Rolex, Cartier, Patek Philippe, a fronte della firma di assegni dall'importo maggiore rispetto al valore degli orologi. Secondo l'accusa, dovevano coprire il prestito degli orologi al commerciante, in un periodo di difficoltà economica; qualora avesse pagato il debito contratto con il gioielliere, avrebbe riavuto indietro gli assegni (o questi sarebbero stati distrutti). Nel debito erano stati aggiunti gli interessi da record, che il gioielliere cercava di riscuotere con le minacce. La difesa ha sempre respinto ogni addebito, in sostanza gli assegni erano stati firmati a pagamento delle partite di orologi forniti dall'imputato, non solo quelle che sono state al centro del procedimento penale.