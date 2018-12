Dall'Acquario di Cattolica a Oltremare, tanti eventi di Natale ai parchi Costa

Eventi

Riccione

| 15:48 - 21 Dicembre 2018

Un Babbo Natale speciale con i delfini del parco Oltremare di Riccione.

Natale è alle porte e i parchi Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica e Oltremare Riccione saranno aperti per tutte le festività





ACQUARIO DI CATTOLICA. Nelle oltre 100 vasche espositive che ospitano più di 10.000 animali marini – fra i quali gli squali toro più grandi d’Italia - torna la Rassegna dei Presepi d’arte sommersi, opere d’arte realizzate da maestri artigiani dalle capitali della maiolica italiana Un colpo d’occhio da sogno per il simbolo del Natale italiano, in tante interpretazioni d’arte ambientate fra pesci multicolori, coralli, attinie e stelle marine di ogni forma e dimensione. Dal 29 al 31 dicembre e il 1 gennaio, tornano i laboratori creativi riservati ai bambini tra i 4 e gli 11 anni: insieme agli animatori si imparerà a costruire una palla… con la neve dentro! Da non perdere, tutti i giorni, gli appuntamenti con le cibature di pinguini, squali, lontre e trigoni: in compagnia degli esperti e dei biologi. Su prenotazione alle casse, arrivano gli Incontri straordinari, percorsi mirati che offrono la possibilità di sbirciare dietro le quinte, fra i segreti del rettilario, trasformandosi in piccoli veterinari e chiacchierando a tu per tu con sub nella Barriera corallina. Un regalo al pubblico anche nel percorso Viola, dove ogni giorno alle 17 ci sarà una visita guidata alla ricerca dei misteri degli abissi, abitati da creature delle profondità.





OLTREMARE. Dal 26 dicembre al 6 gennaio torna la magia delle feste a Oltremare, il Family Experience Park di Riccione. Nella Laguna dei Delfini più grande d’Europa, doppio appuntamento ‘Delfini - lo Spettacolo della Natura’ preceduto da un nuovissimo sipario con attori e animatori, il Christmas Show del 31 dicembre e del 1° gennaio e poi ancora il 5 e il 6 gennaio 2019). Luce ancora nei grande falò della piazza centrale, nei giochi di luce proiettati sulla sfera di Oltremare, che diventa una gigantesca pallina dell’albero di Natale. Tutti da ammirare i rapaci del Mulino del Gufo, ovvero falchi, poiane e gufi in volo libero, i teneri protagonisti della Fattoria e i dolcissimi e timidi wallaby nell’Area Australia Experience. Accanto all’albero di Natale, il 29,30 e 31 dicembre ci saranno laboratori per bambini per realizzare candele natalizie e biglietti di auguri. All’Oltremare Theatre ogni giorno la proiezione di un capolavoro di animazione per bambini, proiettato su uno degli schermi più grandi d’Italia. E se qualcuno vuole “regalarsi” un’emozione vera, ci sono i programmi interattivi di Oltremare: “Addestratore per un giorno”, “Incontra il delfino”, “Falconiere per un giorno” “Incontra i rapaci” e “Incontra il tuo cane” sono appuntamenti su prenotazione che trasformeranno qualsiasi Natale in esperienza indimenticabile.



ITALIA IN MINIATURA. Chi ha… “impacchettato” l’Italia? Lo scopriranno i visitatori che domenica 23 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio troveranno Italia in Miniatura in versione natalizia, con monumenti impacchettati, torri infiocchettate, alberi di Natale in miniatura nelle piazze, Babbi Natale birichini, pacchi regalo e cartoline di auguri, fra le 270 miniature di monumenti, chiese e palazzi, ambientati fra 5000 veri alberi mignon. Per divertirsi ci sono poi le attrazioni del parco, dove si esplora navigando per Venezia in scala 1:5, percorrendo in trenino i capitoli della fiaba di Pinocchio, diventando esperti di fisica nel il Luna Park della Scienza, esplorando l’universo di giochi, scivoli e palline colorate del Play Mart, provando il brivido dell’altezza della Torre Panoramica o tuffandosi fra gli effetti speciali dell’adrenalinico CineMagia7D, il tutto in una suggestiva ambientazione natalizia.



ORARI. L’Acquario di Cattolica è domenica 23 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019, dalle ore 9:30 alle ore 18:30 (chiusura casse alle 16:30). Tutti i percorsi sono al coperto. Info: 0541 8371. Oltremare è aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019, dalle 10:00 alle 18:00, anche in caso di pioggia. Info: 0541.4271. Italia in Miniatura sarà aperta l’8 dicembre, ogni domenica di dicembre, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 16.30 (le casse chiudono alle 15). Info: 0541.736736



PROMOZIONE DI NATALE. Ingresso gratuito per tutti i bimbi, da 100 a 140 cm che portano una pallina di Natale (se accompagnati da due adulti paganti tariffa intera alle casse) a partire da 8 e 9 dicembre e per tutti i giorni di apertura dei singoli parchi, fino al 6 gennaio 2019. Promozione non cumulabile con altre iniziative.

