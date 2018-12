Furto sull'auto mentre è a cena: gli portano via regali di Natale e panettoni artigianali

Cronaca

Talamello

| 15:31 - 21 Dicembre 2018

Ladro all'opera su un'automobile (foto di repertorio).

Sgradita sorpresa per un assicuratore di Novafeltria, vittima di un furto durante la cena di una società sportiva al ristorante Tanha, in località Borgnano, nel comune di Talamello. Nella serata di giovedì ignoti malviventi hanno infatti portato via dalla sua Audi Q3 alcuni regali di Natale e una decina di panettoni artigianali, che l'uomo custodiva nel bagaglio della sua automobile. I ladri hanno agito con grande perizia, nessuno li ha infatti notati mentre agivano all'esterno del ristorante, sito nei pressi della strada Marecchiese. Il proprietario dell'Audi Q3, salendo a bordo dell'automobile, si è accorto facendo retromarcia che gli scatoloni con la merce erano spariti. "Non mi sono accorto di niente inizialmente, l'automobile era regolarmente chiusa e non c'erano segni di effrazione", racconta l'uomo alla nostra redazione. In qualche modo i ladri hanno aperto il portellone posteriore e fatto razzia, dopo aver studiato bene il colpo.