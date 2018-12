Dj Set di Capodanno in piazza Malatesta, Cosmo tra i protagonisti in consolle

Eventi

Rimini

| 15:13 - 21 Dicembre 2018

Cosmo, nuovo nome tra i protagonisti della notte di Capodanno a Rimini.

Si arricchisce sempre più il parterre dei protagonisti del Capodanno più lungo del mondo. Il 31 dicembre a Rimini arriva Ivreatronic dj set con Cosmo, Foresta, Splendore ed Enea Pascal, che saranno in piazza Malatesta, fra il castello rinascimentale e il teatro verdiano, protagonisti per l’ultima notte dell’anno con uno show dai contenuti inediti. Un antipasto riminese che precede quella che sarà l’unica esibizione live annunciata del 2019, il 2 febbraio al Mediolanum Forum di Milano.

Dopo il dj set di Marco Rissa dei Thegiornalisti (che avrà inizio a mezzanotte e mezza), proseguirà la lunga maratona dell’ultima notte dell’anno in centro storico con un’altra stella della musica italiana in versione dj. Cosmo, fresco di disco d’oro per ‘Quando ho incontrato te’, si alternerà in consolle con Splendore, Foresta e Enea Pascal, i fondatori insieme all’artista piemontese del collettivo Ivreatronic.

Cosmo è uno dei personaggi musicali più in voga e anche più eclettico, con le sue doti di cantautore, musicista elettro-pop, produttore artistico, nonché autore per altri colleghi.

La sua esibizione sarà una delle tante perle del programma del 31 dicembre a Rimini che inizierà alle ore 22 con il concerto di piazzale Fellini che vedrà protagonista Nek. Un viaggio musicale che condurrà il pubblico verso il nuovo anno attraversando i grandi successi di questo grande interprete del cantautorato italiano che sarà uno dei big del prossimo Festival di Sanremo, come è stato annunciato proprio ieri da Rovazzi e Pippo Baudo durante Sanremo Giovani.

Immancabile, allo scoccare della mezzanotte, il grande spettacolo di fuochi d’artificio alle spalle del palco di piazzale Fellini, fra il mare d’inverno e il Grand Hotel caro a Fellini. Dopo i fuochi, il baricentro della festa si sposta e prosegue fino a notte in centro storico, invadendo le piazze e le strade cittadine con le note, le luci e scenografie uniche.

Prima sosta d’obbligo Piazza Cavour, cuore del centro su cui si affaccia il rinato Teatro Galli. La notte del 31 dicembre questo salotto a cielo aperto si trasformerà in un inedito dance floor fra spettacoli di suoni e luci e dj set. A partire dalle ore 23 Anna Pettinelli, insieme a Fabrizio D'Alessio e Ricky Battini dj, aprirà le danze e condurrà il pubblico verso il nuovo anno.

A pochi passi, in piazza Malatesta dalla mezzanotte ci sarà un crescendo di note per un dj set che vedrà protagonisti, come annunciato, Marco Rissa from Thegiornalisti, il chitarrista e co-fondatore del gruppo italiano rivelazione, con un dj set unico con sonorità tra il pop/indie-rock/elettronica senza tralasciare i successi della sua band in una performance che vede anche un featuring di SanDiego. A seguire Ivreatronic dj set - Cosmo, Foresta, Splendore, Enea Pascal.

A pochi metri, uno degli spazi più suggestivi del centro storico di Rimini, il Complesso degli Agostiniani, ospiterà un doppio evento musicale che farà incontrare, all'insegna del ballo e della musica, i ritmi latini con le sonorità dei dj set berlinesi.

Nel Museo della città, la musica incontra l’arte con il concerto con brindisi della mezzanotte nella Sala del Giudizio fra gli affreschi del trecento riminese. Apertura straordinaria anche alla Far in piazza Cavour e alla Domus del chirurgo dove, fra i mosaici delle stanze di Eutyches, risuonano note d’autore.

Ma la festa a Rimini inizia già il giorno prima. Domenica 30 dicembre, dalle ore 18 in piazza Cavour, ci sarà un’anteprima d’eccezione ai festeggiamenti di fine anno con Daddy G, uno dei membri fondatori dei Massive Attack, per uno dei suoi leggendari dj set.

Grant Marshall aka Daddy G. è un’icona della musica contemporanea, componente dei Massive Attack, ma prima ancora un abile dj che, sin dagli anni ‘80, ha contribuito a forgiare quel "Bristol Sound" fondativo di tanta musica elettronica contemporanea. Daddy G. porterà a Rimini molti remix dei Massive, musica elettronica, dubstep e reggae per anticipare i festeggiamenti di fine anno e allungare la ricaduta turistica sul territorio.