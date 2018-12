Un premio del Coni per il maestro di Boxe Tiziano Scarpellini 'Siluro', ex campione oggi maestro è stato ricevuto in Municipio del sindaco di Santarcangelo

Attualità Santarcangelo di Romagna | 15:00 - 21 Dicembre 2018 Tiziano Scarpellini, maestro della Vasco De Paoli, con il sindaco di Santarcangelo Alice Parma. Il 10 dicembre scorso a Rimini Tiziano Scarpellini è stato premiato con la Palma di Bronzo al merito tecnico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alla presenza tra gli altri del presidente regionale del CONI Umberto Suprani e del delegato provinciale Rodolfo Zavatta. Venerdì 21 dicembre il sindaco Alice Parma ha accolto Scarpellini in Municipio per congratularsi personalmente con lui in occasione di questo riconoscimento, che è solo l’ultimo di una lunga serie nell’ambito dell’attività con l’associazione sportiva pugilistica “Vasco De Paoli”. Negli anni infatti la storica palestra è stata più volte premiata dall’Amministrazione comunale con riconoscimenti consegnati nel corso del tradizionale saluto di fine anno: diverse Menzioni speciali a singoli atleti (l’ultima delle quali lo scorso anno al pugile Davide Catania) e soprattutto la Benemerenza nel 2014, prestigioso riconoscimento cittadino secondo solo all’Arcangelo d’Oro.