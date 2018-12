Razzia di dolci nel magazzino, ma il camion con il bottino rimane in panne in autostrada

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:42 - 21 Dicembre 2018

Nella foto parte del carico di dolci e cioccolatini rubati a Santarcangelo.

Un 63enne di Cerignola è stato denunciato per ricettazione: in panne in autostrada, trasportava nel camion dolci e cioccolatini rubati nella notte tra giovedì e venedì in un magazzino di Santarcangelo. Un bottino quantificato dalla Polizia Stradale in circa 50.000 euro. L'uomo è rimasto bloccato sulla corsia d'emergenza dell'A-14 all'altezza di Val Di Sangro, in Abruzzo, ma all'arrivo della pattuglia il suo stato di agitazione ha insospettito gli agenti. Il conducente non aveva documenti sulla merce che stava trasportando e dagli accertamenti è risultato l'ingente furto nel riminese. Il camion è stato così posto sotto sequestro, assieme alla merce che trasportava.