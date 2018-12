Sindaco Riccione in visita ai bimbi delle scuole, invitati alla festa della Befana

Attualità

Riccione

| 14:29 - 21 Dicembre 2018

La visita del sindaco di Riccione Renata Tosi alle scuole del territorio.

Come da tradizione anche quest'anno il sindaco Renata Tosi insieme all'assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra hanno consegnato personalmente a tutti i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie - prima della chiusura per le vacanze natalizie - l'invito a partecipare alla Festa della Befana in programma a Riccione Paese domenica 6 gennaio a partire dalle 14.30.

Sono circa tremila le cartoline consegnate e per tutti i bambini ci saranno spettacoli, animazioni e una calza piena di dolcetti.