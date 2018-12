FOTO: aperto il giardino del castello, splendida area verde di Castel Sismondo

Attualità

Rimini

13:47 - 21 Dicembre 2018

Il nuovo giardino del castello, Castel Sismondo Rimini.

Apre i battenti in occasione delle festività natalizie e di fine anno il Giardino del Castello, il secondo cantiere dell’intervento di riqualificazione di piazza Malatesta e parte del progetto complessivo del nuovo Museo Fellini.

Dopo la conclusione dei lavori sulla Corte a mare alla fine del gennaio scorso si è ormai concluso il secondo cantiere, mentre il terzo stralcio dei lavori, con cui sarà riqualificata tutta l’area del settore ovest di Castel Sismondo adibita attualmente a parcheggio adiacente via Circonvallazione occidentale, è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale andando così a completare il grande intervento di riqualificazione che restituisce alla città l’intera area del castello di Sigismondo Pandolfo Malatesta destinato a diventare asse principale del nascente Museo internazionale Federico Fellini che si completerà con gli interventi sinergici CircAmarcord – Piazza d’Arti e Fulgor – Casa del Cinema.

Dal pomeriggio di venerdì 21 dicembre sarà dunque aperto il nuovo spazio riqualificato al godimento dei riminesi e dei turisti a Rimini per le festività natalizie e di fine anno per poi, alla ripresa delle attività al termine delle festività, concludere i lavori con il collaudo della rampa ciclo pedonale di collegamento dei giardini a via Circonvallazione occidentale e alcuni ripristini murari da eseguire in gennaio con la supervisione della Soprintendenza, l’implementazione dell’illuminazione pubblica scenografica. Sarà in quel periodo che con la realizzazione delle ultime finiture sarà terminato anche il chiosco bar, la struttura pensata a presidio dell'area riqualificata, per favorire la socializzazione del luogo rendendo vivace e piacevole la permanenza nel giardino fino a qualche tempo fa parcheggio e asfalto. La struttura si affaccerà sullo spazio allestito ad arena mediante sedute lignee degradanti che costituiranno l'arredo dell’antistante giardino.

Come noto il progetto del Giardino del Castello elaborato dai tecnici del Comune di Rimini prevede lungo il fianco nord di Castel Sismondo la sistemazione paesaggistica e naturalistica dell’area verde con la realizzazione di una serie di sedute a emiciclo che si affacciano su un piccolo spazio-palcoscenico pavimentato in materiale architettonico a lastre. Sul lato ovest con la realizzazione del passetto di gronda è stato invece realizzato un percorso sopraelevato tale da consentire la prospezione fuori le mura e un’ampia visuale all’interno.

Riportato alla luce, opportunamente restaurato, anche l’originario muro di controscarpa mentre il percorso principale realizzato si collega ai percorsi pedonali già realizzati e sarà affiancato da un filare di aceri, panchine, cestini e arredi. Un’illuminazione tipo wall washer illuminerà poi le murature storiche così come avvenuto nella Corte a mare mentre i pali trafilati porta-stendardo avranno in sommità tre faretti ciascuno che illumineranno il percorso nonché le postazioni di videosorveglianza a controllo H24 della zona.